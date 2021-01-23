ميدان فروسية الجبيل ينظم سابع سباقاته

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظم ميدان فروسية الجبيل أمس، سابع سباقاته للموسم الحالي 1442هـ، بدعم من نادي سباقات الخيل، وذلك على مضمار الميدان بمدينة الجبيل. وتكون السباق من خمسة أشواط مسافة كل شوط 1600 متر جاءت نتائجها كما يلي: الشوط الأول المخصص حصن وأفراس ربحت من (0-3) سنوات، فاز بالمركز الأول الجواد (مخبور) لأسطبل حمد المري، وفي الشوط الثاني المخصص أفرس مفتوح 4 سنوات فأكثر، فازت بالمركز الأول الفرس (عين الخيره) لاأسطبل ناصر المطيري، فيما جاءت نتائج الشوط الثالث المخصص حصن وأفراس مفتوح 4 سنوات، فاز بالمركز الأول الجواد (سعد الخوي) لأسطبل فارس الفتوح، أما الشوط الرابع مفتوح حصن، فاز بالمركز الأول الجواد (ظليل) لأسطبل فارس الفتوح. وفاز بالشوط الخامس الفرس (توكلنا) لأسطبل إسحاق التركماني . وفاز بالشوط الخامس الفرس (توكلنا) لأسطبل إسحاق التركماني .

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