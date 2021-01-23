شكرا لقرائتكم خبر الأهلي يفتقد السومة في مواجهة الاتفاق والفتح يتربص بالرائد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يعاني فريق الاتفاق مساء اليوم أزمة غيابات على مستوى خط الدفاع وهو يواجه الأهلي في الجولة الخامسه عشرة من مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في مواجهه يسعى من خلالها الفريقان للمنافسة على المراكز المتقدمه بالدوري.

وسيغيب الثلاثي كارول ميتس، وعبدالله الخطيب (للإصابة)، وفيليب كيش لتراكم البطاقات، إضافة للمهاجم سليكان دوكارا الذي لم تتأكد مشاركته من عدمها، وأيضا الحارس رايس أمبولحي الذي لايزال يواصل تأهيله، حيث سيكون لقاء اليوم اختبارا حقيقيا للوطني خالد العطوي الذي حقق انتصارا خارج الأرض أمام الرائد بالجولة الماضية.

على الجانب الآخر سيفتقد الأهلي ومدربه الصربي فلادان ميليويفتش لعمر السومة هداف الفريق وأهم أوراقه الهجومية نتيجة إصابته بالعضلة الضامة، حيث من المتوقع أن يتم تجهيز عبدالرحمن غريب لتعويض غياب السومة بجوار الروماني ميتريتا وسلمان المؤشر بهدف مواصلة مطاردة المتصدر الهلال.

الفتح والرائد

في الأحساء يستضيف فريق الفتح 18 نقطة ضيفه الرائد 13 نقطة لحساب الجولة الخامسة عشرة من مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على استاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي في مواجهة يهدف من خلالها الفريقان لحصد نقاطها الثلاث والابتعاد عن المراكز المتأخرة بسلم ترتيب الدوري.

وسيدفع البلجيكي يانييك فييرا بكامل أوراقه في لقاء اليوم يتقدمهم المغربي مراد باتنا والجزائري سفيان بن دبكه والهولندي ميتيل فريدي وعلي الزقعان لاستغلال النتائج المتواضعة مؤخرا لضيفه الرائد وخط النقاط الثلاث. بالمقابل يدخل الألباني بيسنيك هاسي مدرب الرائد لقاء اليوم من أجل تصحيح مسار الفريق بعد غيابه عن الفوز بالجولات التسع الأخيرة والعودة من الأحساء بفوز ييعده عن مناطق الخطر بمؤخرة الترتيب، حيث سيركز على إعادة ترتيب أوراقه الدفاعية.