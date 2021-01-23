شكرا لقرائتكم خبر رغم شهرتهم عالميا.. 6 صفقات نارية خيبت آمال الجماهير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهد دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين خلال الموسمين الأخيرين استقطاب عدد من الأندية لنجوم بارزين عالميا في صفقات نوعية تزيد من التوهج ورفع المستوى الفني للدوري بشكل عام وللأندية بشكل خاص، إضافة إلى الاستفادة من اللاعبين السعوديين من هذه الأسماء بالاحتكاك وتطوير أنفسهم ولاسيما أنهم نجوم معروفون على مستوى العالم.

وبالرغم من شهرة بعض اللاعبين عالميا قبل قدومهم للدوري السعودي إلا أنهم وأثناء مشاركتهم مع أنديتهم لم يقدموا المستوى المأمول، وما كانت تنتظره جماهير أنديتهم مقابل القيمة الفنية والمالية العالية لهم، حيث إن عددا من اللاعبين خيبوا الظن وأظهروا أسوأ مستوياتهم خلال مشاركتهم في مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أحمد موسى (النصر)

بعد تألقه خلال كأس العالم 2018 مع منتخب بلاده استطاع النصر التوقيع مع النيجيري أحمد موسى صاحب أغلى صفقة في تاريخ الدوري السعودي.

وبعد قدومه للدوري ومشاركته مع النصر صدم الجميع بالمستوى الباهت الذي ظهر به موسى مع فريقه ولم يستطع تقديم ما يذكر مقارنة بقيمته السوقية العالية قبل أن يتخلص النصر منه الصيف الماضي.

أرقام موسى في الدوري:

لعب: 45 مباراة

سجل: 8 أهداف

صنع: 12هدفا

إيفر بانيغا (الشباب)

يعد الأرجنتيني بانيغا الاسم الأشهر من بين المحترفين الأجانب في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم والقادم من إشبيلية الإسباني بعد أن حقق معه لقب الدوري الأوروبي الموسم الماضي إلا أنه لم يقدم المأمول منه فنيا بعد أن شارك في 11 مباراة مسجلا هدفين وصنع آخر فقط ولازالت تنتظر جماهير الشباب أن يظهر بمستوى يوازي قيمته الفنية والسوقية العالية.

أرقام بانيغا في الدوري:

لعب: 12 مباراة

سجل: هدفين

صنع: هدفا واحدا

لوسيانو فييتو (الهلال)

لم يستطع فييتو لاعب الهلال والقادم من لشبونة البرتغالي تعويض جماهير الهلال بالراحل إدواردو، ولم يقدم فييتو المنتظر منه منذ قدومه للهلال الصيف الماضي، ولم يسجل سوى هدف، وصنع هدفا وحيدا خلال 11 لقاء شارك فيها خلال منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أرقام فييتو في الدوري:

لعب: 12 مباراة

سجل: هدفا واحدا

صنع: هدفا واحدا

جونزالو مارتنيز (النصر)

أعلن نادي النصر عن تعاقده مع مارتنيز نجم ريفر بليت الأرجنتيني السابق في صفقة أفرحت المدرج النصراوي فور الإعلان عنها إلا أن مارتنيز لم يظهر بمستوى كبير حتى الآن، ولازالت جماهير النصر تنتظر الكثير من مارتنيز خلال المباريات المقبلة في الدوري.

أرقام مارتنيز في الدوري:

لعب: 10مباريات

سجل: هدفين

صنع: 3 أهداف

يوسف البلايلي (الأهلي)

حصل على جائزة أفضل لاعب محلي في أفريقيا 2019، وذلك بعد مساهمته في تحقيق منتخب بلاده الجزائر لقب أفريقيا، كما حقق مع فريقه الترجي التونسي دوري أبطال أفريقيا لذات السنة، مما جعل البلايلي مطلوبا لعدد من الأندية، وحصل الأهلي على توقيعه صيف 2019، ولم يقدم البلايلي ما يذكر قبل أن يغادر خلال فترة تعليق المسابقات بسبب جائحة كورونا رافضا العودة للأهلي وإكمال عقده.

أرقام بلايلي في الدوري:

لعب: 13 مباراة

سجل: هدفين

صنع: 3 أهداف

ألكسندر بروجوفيتش (الاتحاد)

تعاقد مع الاتحاد خلال الفترة الشتوية 2019 قادما من الدوري اليوناني الذي كان حاصلا فيه على لقب الهداف، وكان بروجوفيتش أغلى صفقة اتحادية خلال السنوات الأخيرة ولمدة 4 مواسم، وهذا ما جعل إدارة الاتحاد تتورط بقيمته المالية العالية ولم تستطع إلغاء عقده لما يترتب عليه من أعباء مالية كبيرة، ويعود السبب لرغبة الاتحاد في التخلي عنه نظرا للمستويات المتواضعة التي يقدمها مع الفريق منذ قدومه.

أرقام بروجوفيتش في الدوري: