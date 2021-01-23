الأربعة الكبار يتفقون على الفوز للمرة الأولى

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اتفق الأربعة الكبار على تحقيق الفوز في جولة واحدة للمرة الأولى في هذا الموسم، وذلك خلال الجولة الـ 14 وما قبل الأخيرة من الدور الأول من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

ونجح الاتحاد في تحقيق الفوز على العين بهدفين مقابل هدف، ليظهر الأهلي بفوزه الثلاثي على فريق أبها، واستفاق الهلال من تعثراته الماضية بفوزه المستحق على التعاون بهدفين دون مقابل، ليختتم النصر مباريات الجولة بفوزه الصعب على الوحدة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وكان آخر اتفاق لهم على الفوز في جولة واحدة، في الجولة الثانية من دوري الموسم الماضي.