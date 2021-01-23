شكرا لقرائتكم خبر الأربعة الكبار يتفقون على الفوز للمرة الأولى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ونجح الاتحاد في تحقيق الفوز على العين بهدفين مقابل هدف، ليظهر الأهلي بفوزه الثلاثي على فريق أبها، واستفاق الهلال من تعثراته الماضية بفوزه المستحق على التعاون بهدفين دون مقابل، ليختتم النصر مباريات الجولة بفوزه الصعب على الوحدة بثلاثة أهداف مقابل هدف.وكان آخر اتفاق لهم على الفوز في جولة واحدة، في الجولة الثانية من دوري الموسم الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر الأربعة الكبار يتفقون على الفوز للمرة الأولى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.