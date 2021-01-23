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الزمالك يفشل في استعادة الصدارة من الأهلي

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فشل الزمالك في استعادة صدارة لكرة القدم من غريمه التقليدي الأهلي بعد تعادله المخيب مع أسوان صفر-صفر السبت، على ملعب بتروسبورت بالقاهرة، في الجولة التاسعة.
وكان الزمالك صعد للصدارة في الجولة الثامنة، مستفيداً من تعادل الأهلي السلبي مع البنك الأهلي، لكن «الأبيض» كرر نفس النتيجة أمام أسوان ليحتل المركز الثاني برصيد 20 نقطة وبفارق الأهداف عن «المارد الأحمر» الذي حقق في هذه المرحلة فوزاً مثيراً على المقاولون العرب 3-2.
وكان التعادل هو الثاني للزمالك هذا الموسم، كما جاء بعد خمسة انتصارات متوالية.
ورفع أسوان الذي يقوده المدرب علاء عبدالعال رصيده إلى 8 نقاط، في المركز الثالث عشر.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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