شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفشل في استعادة الصدارة من الأهلي والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فشل الزمالك في استعادة صدارة الدوري المصري لكرة القدم من غريمه التقليدي الأهلي بعد تعادله المخيب مع أسوان صفر-صفر السبت، على ملعب بتروسبورت بالقاهرة، في الجولة التاسعة.

وكان الزمالك صعد للصدارة في الجولة الثامنة، مستفيداً من تعادل الأهلي السلبي مع البنك الأهلي، لكن «الأبيض» كرر نفس النتيجة أمام أسوان ليحتل المركز الثاني برصيد 20 نقطة وبفارق الأهداف عن «المارد الأحمر» الذي حقق في هذه المرحلة فوزاً مثيراً على المقاولون العرب 3-2.

وكان التعادل هو الثاني للزمالك هذا الموسم، كما جاء بعد خمسة انتصارات متوالية.

ورفع أسوان الذي يقوده المدرب علاء عبدالعال رصيده إلى 8 نقاط، في المركز الثالث عشر.