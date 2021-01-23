شكرا لقرائتكم خبر عن النصيري يتفوق على ميسي وسواريز والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تابع المغربي يوسف النصيري مهاجم إشبيلية تألقه وسجل ثلاثية «هاتريك» ليقود فريقه إلى الفوز على قادش 3-صفر في «ديربي» أندلسي أقيم أمس السبت ضمن الجولة 20 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ورفع النصيري رصيده إلى12 هدفاً ليتفوق على الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروغوياني لويس سواريز في صدارة الهدافين، وليقود إشبيلية إلى المركز الثالث في الترتيب مؤقتاً برصيد 36 نقطة وبفارق نقطتين عن برشلونة الذي يلعب اليوم مع إلتشي.

وانتقل النصيري(23 عاماً) إلى إشبيلية في يناير/ كانون الثاني عام 2020 قادماً من ليجانيس الإسباني،وقد عرف التألق بسرعة مع النادي الأندلسي، وهو أكثر لاعب في الدوري الإسباني سجل هذا الموسم في مختلف المسابقات برصيد 16 هدفاً.

وتأسس النصيري في أكاديمية محمد السادس وانتقل في عام 2016 إلى نادي ملقة ثم إلى ليجانيس في 2018.