شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر عباس: قرارات الـVAR وحالات مناطق الجزاء الأبرز فى لقاء أسوان والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسوان * الزمالك

المسابقة: الجولة الثامنة من الدورى المصري

الملعب: استاد بتروسبورت

نتيجة المباراة: التعادل بدون أهداف

حكم المباراة: محمد يوسف

المساعده الأول: أسامة عبد اللطيف

المساعد الثانى: شهاب راشد

الحكم الرابع: محمد نهاد

حكام الـVAR: مصطفى مدحت، أحمد حمدى

ميزان التقييم لطاقم الحكام:

حكم المباراة: محمد يوسف

القرارت الفنية والسيطرة على المباراة: فى مباراة ذات درجة صعوبة عالية نتيجة رغبة الفريقين فى تحقيق الفوز والأحداث المثيرة داخل مناطق الجزاء وتدخل الـVAR لحسم بعض القرارات المثيرة تمكن طاقم التحكيم بالعبور بالمباراة باستثناء الدقيقة 80 وحالة من الحالات المثيرة للجدل والتى ترك فيها الـVAR القرار لحكم المباراة نتيجة كونها حالة من الحالات التقديرية لحكم المباراة وجاءت حالات المباراة كالتالى:

الحالة الأولى: فى الدقيقة 3 يحتسب الحكم هدف لصالح الزمالك ثم يعود للتأكيد مع الـVAR والـVAR يؤكد للحكم على احتمالية وجود مخالفة قبل تسجيل الهدف على لاعب الزمالك إمام عاشور ضد لاعب أسوان محمد خليفة، الحكم يذهب لمشاهدة لقطات اعدادات الفيديو ويعود بقرار إلغاء الهدف نتيجة صحة وجود المخالفة وقرار صحيح من الـVAR.

الحالة الثانية: فى الدقيقة 46 مطالبة من لاعبى الزمالك بركلة جزاء بداعى لمس الكرة باليد، الحكم قريب ويشير باستمرار اللعب لعدم وجود المخالفة والـVAR يؤكد على القرار.

الحالة الثالثة: فى الدقيقة 80 يمر إمام عاشور بالكرة من مدافع أسوان منساه ويسقط على الأرض، الحكم قريب ويشير باستمرار اللعب من وجهة نظره لعدم وجود المخالفة، الـVAR يؤكد على استمرارية اللعب وعلى قرار الحكم ولكن كانت هناك إعاقة واضحة من لاعب أسوان بالساق والركبة ضد إمام عاشور وكان يجب على الحكم احتساب ركلة جزاء صحيحة لصالح الزمالك.

الحالة الرابعة: فى الدقيقة 52 يدخل مهاجم اسوان داخل منطقة جزاء الزمالك فى كرة مشتركة بين مهاجم اسوان ومدافع الزمالك محمد عبد الغنى ويحدث سقوط لمهاجم اسوان، الحكم قريب ويشير باستمرار اللعب والـVAR يؤكد قرار الحكم بعدم وجود المخالفة، حالة من الحالات المثيرة وتحتاج إلى أكثر من زاوية للحكم على مدى وجود المخالفة من عدمها.

عنصر اللياقة البدنية والتمركز: لياقة بدنية ممتازة واستخدام مثالى لعنصرى السرعة والسرعة القصوى فى حالات الهجوم المعاكس والحكم دائما قريب من كل المخالفات

تطبيق عنصر إتاحة الفرصة: استخدم محمد يوسف عنصر إتاحة الفرصة فى الدقائق 47، 59 بشكل مثالى.

العقوبات الانضباطية: أنذر الحكم من الزمالك إمام عاشور فى الدقيقة 78 لتعطيل الهجوم الواعد ومحمد خليفة واسلام صالح من أسوان فى الدقيقة 14، 92 نتيجة اللعب بتهور.

تقييم الحكمين المساعدين:

المساعد الأول: تعاون فى احتساب المخالفات القريبة منه فى الدقيقة 47, 59 بتقدير صحيح.

المساعد الثانى: فى الدقيقة 20 أشار على مخالفة تسلل وقرار صحيح بعد عمل الـ delay.

الحكم الرابع: تعاون مع طاقم التحكيم طبقا للقانون.

حكام الـVAR: تدخل بشكل صحيح فى الدقيقة 3 وإلغاء هدف الزمالك وعمل confirm على قرار الحكم فى الدقيقة 46 بعدم وجود مخالفة لمسة اليد ولكن كان يجب عليه أن يتدخل فى الدقيقة 80 لاحتمالية وجود مخالفة ركلة جزاء