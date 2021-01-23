شكرا لقرائتكم خبر عن الأرجنتين تتفوق على كرواتيا 23/ 19 فى الدور الرئيسى لمونديال اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز منتخب الأرجنتين على نظيره الكرواتى بنتيجة 23 /19 فى ثانى مواجهاته بالمجموعة الثانيك بالدور الرئيسى ببطولة العالم لكرة اليد مصر2021 التى تستمر حتى يوم 31 يناير الجارى.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل بنتيجة 12:12 فى شوط شهد تألقا ملحوظا من جانب واحد بقوة راقصى التانجو/ خاصة فى العشر دقائق الأولى التى شهدت تسجيل 5 أهداف دون مقابل، قبل أن يسجل المنتخب الكرواتى الهدف الأول ليقلص الفارق إلى 4 أهداف، إلا أن المنتخب الكرواتى نجح فى تقليص الفارق لهدف فى الدقيقة التاسعة عشر حتى نجحا فى تحقيق التعادل.

بينما شهد الشوط الثانى ندية قوية بين كلا الفريقين بالرغم من تقدم المنتخب الأرجنتين بفارق هدفين ، قبل أن ينجح المنتخب الكرواتى فى تقليل الفارق لهدف فى العشر دقائق الأولى من عمر الشوط حتى نجح المنتخب الأرجنتينى فى السيطرة على المباراة و اتساع فارق الأهداف إلى حتى نهاية المباراة إلى 4. أهداف.

وحصل على لقب رجل المباراة لاعب المنتخب الكرواتى أيفان كوبيتسا فى ظل تألقه فى اللقاء و حصد إحصائيات عالية من خلال مشاركته فى المباراة.

وبذلك ارتفع رصيد المنتخب الأرجنتينى إلى 6 نقاط ضمن المجموعة الثانية، بينما تجمد رصيد المنتخب الكرواتى عند 5 نقاط، حيث يتبقى لقاء فى هذه الجولة ضمن المجموعة يقام بعد قليل بين الدنمارك مع اليابان.

ويتواجد فى المجموعة الثانية بالدور الرئيسى بجانب الأرجنتين و كرواتيا كلا من قطر و الدنمارك و اليابان والبحرين.