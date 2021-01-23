شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يعالج أخطاء الأهلي الفنية قبل مواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها فريقه فى مباراته الأخيرة ضد المقاولون العرب، والتى تسببت فى استقبال شباك المارد الأحمر لهدفين مباغتين، فى الوقت الذى شهدت فيه هذه المباراة أخطاء فنية بالجملة.

ويسعى موسيماني لتصحيح الأخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة المقاولون خاصة في التمركز داخل الملعب والتحرك بدون كرة، والتنبيه على اللاعبين بعدم التباعد بين الخطوط، وترك مساحات يستغلها الخصم فى الاختراق وتهديد مرمى الخصم، لاسيما بعدما أظهرت مباراة المقاولون وجود مساحات شاسعة بين خطي الدفاع والهجوم، هددت الفريق الأحمر في أكثر من كرة.

ويستأنف فريق الأهلي تدريباته الجماعية غداً الأحد بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة 48 ساعة عقب الفوز على المقاولون بنتيجة 3 / 2 في المباراة التي جمعتهما الخميس بالجولة التاسعة من عمر الدوري، من أجل التحضير لمباراة بيراميدز الثلاثاء المقبل بالجولة العاشرة للمسابقة.

وتعد مباراة بيراميدز هي البروفة الأخيرة للأهلي قبل السفر إلى قطر والمشاركة في مونديال الأندية، ويسعى موسيماني لتصحيح الأخطاء وكذلك مواصلة الانتصارات تدعم موقفه في الحفا على لقب الدوري.