شكرا لقرائتكم خبر عن عودة معروف وضم بامبو لقائمة البنك الاهلى استعدادا لمواجهة إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر محمد يوسف، المدير الفني لفريق البنك الأهلى، على اختيار 24 لاعباً للدخول فى معسكر مغلق استعدادا لمباراة إنبى غدا فى بطولة الدورى المصرى الممتاز بعد الانتهاء من التدريب الرئيسى اليوم الذى أقيم على ملعب اتحاد الشرطة بمنطقة العباسية.

وضمت قائمة البنك الأهلى كلاً من:

محمود الزنفلي وأحمد السعدني وأحمد صبحي في حراسة المرمى

محمد كوفي ومحمد مجدي ومحمد دبش وأمير مدحت وأحمد ياسين وأسامة ابراهيم وعاصم صلاح وبهاء مجدي في خط الدفاع.

معروف يوسف ومحمد مثناني وفلاديميرو ستيريلا وحسام الصانع في خط الوسط المدافع

محمد حامد ومحمود قاعود ومحمد بسيوني وأحمد ياسر وشادي رضوان والوافد الجديد كريم بامبو في الوسط المهاجم.

أحمد علي وفادي فريد وأحمد شرويدة في خط الهجوم.

ظهرت نتيجة مسحة كورونا للاعبي فريق البنك الأهلي قبل مباراة إنبي غدا الأحد في الجولة التاسعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، والتى جاءت سلبية للجميع ومن بينهم علي صابر لاعب الفريق الذي غاب عن الفريق لإصابته بفيروس كورونا، واستمرت إيجابية مسحة طارق سليمان مدرب حراس المرمى وسيف عمر مخطط الأحمال، ومحمد رمضان المدرب المساعد وكريم أيمن مساعد مخطط الأحمال، وما زال رامي سراج مدرب حراس مرمي فريق الشباب بنادي البنك الأهلي هو من يتولى تدريبات الحراس حتى عودة طارق سليمان.