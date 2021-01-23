شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل انتخابات المكتب التنفيذي لرابطة القسم الثاني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل انتخابات المكتب التنفيذي لرابطة أندية القسم الثاني المقرر إقامتها غدا الأحد 24 يناير الجارى، لعدم توافر العدد المطلوب من المرشحين المستوفين للشروط، ومن المقرر أن يعلن الاتحاد المصري في وقت لاحق عن تحديد موعد جديد.

وتتمسك أندية الجمعية العمومية باتحاد الكرة بطلبها من اللجنة الثلاثية التى تدير الجبلاية حاليا باعتماد اللائحة الجديدة أولا، ونشرها فى جريدة الوقائع الرسمية قبل الدعوة للانتخابات المقبلة وكذلك تشكيل روابط الأندية المحترفة.

وأوضح مسئولو الأندية فى خطابات لاتحاد الكرة أنه بعد موافقة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" على اللائحة الجديدة، يجب إرسال اللائحة إلى اللجنة الأولمبية المصرية لمراجعتها حتى تكون متوافقة مع قانون الرياضة الجديد واعتمادها وهذا يحتاج وقت، ثم يتم إرسالها إلى وزارة الشباب والرياضة من أجل مراجعتها ثم إرسالها إلى الوقائع الرسمية لنشرها حتي يتمكن الاتحاد إقامة الانتخابات بشكل قانونى.

وقاطعت أندية الدورى الممتاز ترشيحات رابطة المحترفين بعد خطاب اتحاد الكرة لهم لترشيح من يمثلوهم فى الرابطة، ولم يرسل ترشيحه إلا ناد واحد هو الإسماعيلى بينما قاطعت باقى الأندية الترشيحات انتظارا لاعتماد اللائحة الجديدة حتى يتم تشكيل الرابطة بناء عليها وبالتالى تحصل على صلاحياتها كاملة.

وأكد مسئولو الأندية فى خطابات لاتحاد الكرة أنه يجب مخاطبة اللجنة الأولمبية ونشر لائحة النظام الأساسى فى الجريدة الرسمية لاعتمادها والعمل بها بعد انتهاء اللجنة الخماسية منها وإرسالها للجنة الأولمبية والفيفا، خاصة أن رئيس اللجنة الثلاثية تسلم اللائحة من الدكتور جمال محمد على يوم 23 ديسمبر الماضى بعد كل التعديلات التي تمت من لجنة الصياغة وهم النائب طارق السيد وأحمد جوهر وعلى سليم والمستشار جمال عويس واعتمادها.