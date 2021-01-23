شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباريات اليوم السبت في الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم السبت إقامة مباراتين ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، حيث التقى الإسماعيلى وغزل المحلة وانتهت بالتعادل الإيجابي 2- 2 وواجه الزمالك أسوان وانتهى اللقاء الذى جمع الفريقين على ملب بتروسبورت بالتعادل السلبي.

الإسماعيلى 2 – 2 غزل المحلة

خطف غزل المحلة نقطة مستحقة من نادى الإسماعيلي بعد تعادل الفريقين بهدفين لكل منهما فى المباراة التى انتهت منذ قليل ضمن مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدورى المصرى الممتاز باستاد المحلة.

جاءت أهداف اللقاء من أربع ركلات جزاء حسمها الـ" VAR " عن طريق الحكم محمود عاشور، حيث تمكن الأنجولى أرى بابل مهاجم فريق الإسماعيلى فى التقدم عن طريق ركلة جزاء فى الدقيقة 41 من عمر الشوط الأول والدقيقة 87، بينما جاء هدفا غزل المحلة عن طريق أحمد الشيخ من ركلتى جزاء أيضا.

وبهذه النتيجة يحتل فريق غزل المحلة المركز الحادى عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 8 نقاط، بينما جاء فريق الإسماعيلى بالمركز الثالث عشر برصيد 7 نقاط.

الزمالك 0 – 0 أسوان

تعادل فريق الزمالك سلبيًا مع أسوان فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت باستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، ليفرط الفارس الأبيض فى صدارة الدورى بفقدانه نقطتين والاكتفاء بحصد نقطة وحيدة.

وبهذه النتيجة يحتل الزمالك المركز الثانى برصيد 20 نقطة من 8 مباريات حقق الفوز فى 6 وتعادل فى 2، وسجل لاعبوه 12 هدفا، وسكنت شباكه هدفان، ويتبقى له مباراة مؤجلة أمام الأهلي من الجولة الرابعة للدوري، ويعود المارد الأحمر لصدارة الدورى برصيد 20 نقطة وبفارق الأهداف عن الأبيض.

فيما يحتل أسوان المركز الثالث عشر برصيد 7 نقاط، بعدما خاض 8 مباريات فاز فى 2 وتعادل 2 وخسر 4 وسجل لاعبوه 4 أهداف وسكنت شباكه 9 .