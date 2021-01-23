شكرا لقرائتكم خبر عن جواب نهائى.. الأهلى يسافر إلى قطر الجمعة المقبلة للمشاركة بمونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى مسئولو النادي الأهلي الجدل حول موعد السفر إلى قطر استعدادا للمشاركة في كأس العالم للأندية، والذي سينطلق بالعاصمة الدوحة خلال الفترة من 4 فبراير وحتى يوم 11 من الشهر نفسه.

واستقر مسئولو النادي الأهلي على السفر إلى قطر يوم الجمعة المقبل والموافق 29 يناير، عبر طائرة خاصة تقل البعثة الحمراء إلى الدوحة، لتمثيل الكرة المصرية في البطولة التي يسعى خلالها المارد الأحمر لتقديم إنجاز جديد يضاف لإنجازاته.

وأعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، أنه تقرر اصطحاب جميع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، ضمن البعثة الرسمية التي تستعد للسفر إلى قطر للمشاركة في كأس العالم للأندية، التي تقام في الدوحة خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير القادم.

وأضاف عبد الحفيظ أن قرار اصطحاب جميع لاعبي الفريق ضمن البعثة الرسمية جاء بعد التعديل الذي طرأ على لائحة «فيفا»، والذي يمنح كل فريق سيتواجد في مونديال الأندية الحق في تعديل قائمته قبل انطلاق البطولة بـ24 ساعة أو أثناء منافسات البطولة نفسها، حال تعرض لاعبيه لأى أمور قهرية تمنحه وقتها أحقية الاستبدال في قائمته.

وفي ضوء ذلك قرر الجهاز الفني سفر جميع اللاعبين ضمن البعثة الرسمية المتوجهة إلى العاصمة القطرية الدوحة.