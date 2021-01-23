شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستعد للمقاصة غدا بدون راحة بعد التعادل مع أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو مواصلة الفريق لتدريباته غدا الأحد بدون راحة، وذلك استعدادا لمواجهة مصر المقاصة في الجولة العاشرة بالدوري الممتاز.

وجاء قرار باتشيكو بعد تعادل الفريق اليوم أمام أسوان بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما بالجولة التاسعة من الدورى، حيث رفض باتشيكو منح اللاعبين راحة في ظل رغبته في الحفاظ علي اللياقة البدنية للاعبين قبل مواجهة المقاصة الهامة.

من جانبه أكد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك أن التعادل مع أسوان اليوم في الجولة التاسعة من الدورى ليس عادلا للزمالك، الذي استحوذ علي كل أحداث المباراة وكان الأخطر علي مرمي أسوان.

وأضاف باتشيكو في المؤتمر الصحفي عقب المباراة أن لاعبى الزمالك واجهوا سوء حظ غريب وحاولوا إحراز اهداف بكل الطرق من التسديد والاختراق والعرضيات إلا أن سوء الحظ لازم الفريق، قائلا : لو كنا لعبنا يومين مكناش هنجيب أهداف.

Zamalek

وقال البرتغالي ان المباراة كانت تسير في اتجاه واحد فقط وهو هجوم للزمالك ودفاع لأسوان، مشددا على أن المنافس أدي مباراة كبيرة رغم أدائه الدفاعي، ويستحق التقدير لأن المنافس اجتهد علي قدر امكانياته.

واختتم باتشيكو تصريحاته مؤكدا أن ظهيري الجنب في الزمالك حازم امام وفتوح كانا في منتصف ملعب اسوان طوال المباراة وهو ما يعكس سير المباراة مؤكدا ان الدوري في بدايته ولا يزال الزمالك فى الصدارة مناصفة مع الأهلي ولا يوجد أمر مقلق بعد التعادل مع اسوان.

وتعادل فريق الزمالك سلبيًا مع أسوان فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت باستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، ليفرط الفارس الأبيض فى صدارة الدورى بفقدانه نقطتين والاكتفاء بحصد نقطة وحيدة.

وبهذه النتيجة يحتل الزمالك المركز الثانى برصيد 20 نقطة من 8 مباريات حيث حقق الفوز فى 6 وتعادل فى 2، وسجل لاعبوه 12 هدفا، وسكنت شباكه هدفان، ويتبقى له مباراة مؤجلة أمام الأهلي من الجولة الرابعة للدوري، ويعود المارد الأحمر لصدارة الدورى برصيد 20 نقطة وبفارق الأهداف عن الأبيض.

فيما يحتل أسوان المركز الثالث عشر برصيد 7 نقاط، بعدما خاض 8 مباريات فاز فى 2 وتعادل 2 وخسر 4 وسجل لاعبوه 4 أهداف وسكنت شباكه 9 .