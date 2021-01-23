شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو عن التعادل مع أسوان: لن نحرز أهدافا حتى لو استمرت المباراة يومين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى لفريق الزمالك، أن التعادل مع أسوان اليوم فى الجولة التاسعة من الدورى ليس عادلا للزمالك، الذى استحوذ على كل أحداث المباراة وكان الأخطر على مرمى أسوان.

وأضاف باتشيكو، فى المؤتمر الصحفى عقب المباراة، أن لاعبى الزمالك واجهوا سوء حظ غريب وحاولوا إحراز أهداف بكل الطرق من التسديد والاختراق والعرضيات إلا أن سوء الحظ لازم الفريق قائلا، "لو كنا لعبنا يومين مكناش هنجيب أهداف".

وأضاف المدرب البرتغالى أن المباراة كانت تسير فى اتجاه واحد فقط وهو هجوم للزمالك ودفاع لأسوان، مشددا على أن المنافس قدم مباراة كبيرة رغم أدائه الدفاعي، ويستحق التقدير لأن المنافس اجتهد على قدر إمكانياته.

واختتم باتشيكو تصريحاته مؤكدا أن ظهيرى فى الزمالك حازم إمام وفتوح كانا فى منتصف ملعب أسوان طوال المباراة وهو ما يعكس سير المباراة، مؤكدا أن الدورى فى بدايته ولا يزال الزمالك على الصدارة مناصفة مع الأهلى ولا يوجد أمر مقلق بعد التعادل مع اسوان.

وتعادل فريق الزمالك سلبيًا مع أسوان فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت باستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، ليفرط الفارس الأبيض فى صدارة الدورى بفقدانه نقطتين والاكتفاء بحصد نقطة وحيدة.

وبهذه النتيجة يحتل الزمالك المركز الثانى برصيد 20 نقطة من 8 مباريات حقق الفوز فى 6 وتعادل فى 2، وسجل لاعبوه 12 هدفا، وسكنت شباكه هدفان، ويتبقى له مباراة مؤجلة أمام الأهلى من الجولة الرابعة للدوري، ويعود المارد الأحمر لصدارة الدورى برصيد 20 نقطة وبفارق الأهداف عن الأبيض.

فيما يحتل أسوان المركز الثالث عشر برصيد 7 نقاط، بعدما خاض 8 مباريات فاز فى 2 وتعادل 2 وخسر 4 وسجل لاعبوه 4 أهداف وسكنت شباكه 9 .