شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يخسر من النصر.. ويواجه سيراميكا غدًا في البروفة الأخيرة قبل مباراة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر فريق المقاصة من نظيره النصر القاهري بهدف نظيف في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن برنامج تجهيز الفريق الفريق الفيومي بعد تأجيل مباراته ضد الاتحاد السكندري بالجولة التاسعة من عمر الدوري، بسبب وجود عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا في صفوف زعيم الثغر.

ويخوض فريق المقاصة مباراة ودية أخرى ضد سيراميكا غدًا الأحد في آخر التجارب الودية، ضمن استعداداته لمواجهة الزمالك يوم الخميس المقبل في الجولة العاشرة من عمر الدوري المصري الممتاز، حيث حرص الجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال على خوض مباراتين وديتين للحفاظ على لياقة لاعبيه الفنية، وعدم التضرر من تأجيل مباراة الاتحاد.

وقررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، إقامة مباراة مصر المقاصة ووادي دجلة، بالجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الممتاز، في الخامسة من مساء السبت 20 فبراير المقبل، بملعب المقاولون العرب، بدلا من إقامتها يوم الأربعاء الثالث من فبراير المقبل في الثانية والنصف عصرا.

وقررت اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة، تأجيل مباراة الاتحاد السكندري و مصر المقاصة فى الأسبوع التاسع من عمر الدورى التي كان مُقرراً لها بعد غد السبت لتقام يوم الأربعاء 3 فبراير 2021، بسبب ظهور أكثر من 5 حالات كورونا بين لاعبى زعيم الثغر.

وكانت مباراة الاتحاد وإنبي في الجولة الثامنة قد تأجلت إلى الأول من مارس المقبل بسبب تفشي الفيروس بين لاعبي الفريق السكندري.

وأخطرت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم الأندية المشاركة في مسابقة الدوري العام بأقسامه الأربعة بأنه يحق للجنة المسابقات الدراسة والنظر في تأجيل أي مباراة في حالة طلب النادي الذي تظهر فيه أكثر من خمس إصابات كوفيد 19 أو أي عدد به أكثر من حارس مرمى من المقيدين بالفريق الأول.