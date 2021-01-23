شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يُفرط فى صدارة الدورى بتعادل سلبى مع أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل فريق الزمالك سلبيًا مع أسوان فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت باستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، ليفرط الفارس الأبيض فى صدارة الدورى بفقدانه نقطتين والاكتفاء بحصد نقطة وحيدة.

وبهذه النتيجة يحتل الزمالك المركز الثانى برصيد 20 نقطة من 8 مباريات حقق الفوز فى 6 وتعادل فى 2، وسجل لاعبوه 12 هدفا، وسكنت شباكه هدفان، ويتبقى له مباراة مؤجلة أمام الأهلي من الجولة الرابعة للدوري، ويعود المارد الأحمر لصدارة الدورى برصيد 20 نقطة وبفارق الأهداف عن الأبيض.

فيما يحتل أسوان المركز الثالث عشر برصيد 7 نقاط، بعدما خاض 8 مباريات فاز فى 2 وتعادل 2 وخسر 4 وسجل لاعبوه 4 أهداف وسكنت شباكه 9 .

أحداث الشوط الأول

بدأ الشوط الأول بضغط مكثف من الزمالك، وفى الدقيقة 3 ألغى الحكم محمد يوسف هدفا سجله مصطفى محمد بعد العودة لتقنية الفار، وبعد الدقيقة 6 بدأ الفريق الأسوانى محاولات الدخول فى أجواء المباراة لكنها دون جدوى.

وفى الدقيقة 19 سدد مصطفى محمد كرة رأسية ارتطمت فى قائم مرمى عمر رضوان حارس أسوان، واستمر استحواذ وسيطرة الأبيض على المباراة وفى الدقيقة 24 سدد إمام عاشور تسديدة صاروخية تصدى لها حارس أسوان وحولها لضربة ركنية، وسدد مصطفى محمد تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء فى الدقيقة 29 لكنها جاءت أعلى العارضة.

فى الدقيقة 33 كاد محمد اسامة لاعب أسوان أن يسجل هدف التقدم لفريقه بعدما سدد كرة نموذجية على مرمى الزمالك وتصدى لها محمد ابو جبل ببراعة، وفى الدقيقة 42 سدد أوباما كرة رأسية ارتطمت فى القائم الأيسر من الداخل وارتدت للحارس الذى أبعدها عن مرماه، وفى الدقيقة 44 أهدر الزمالك فرصة هدف أخرى بعدما مرر بن شرقى الكرة لمصطفى محمد ولم ينجح فى تسديدها على المرمى.

أحداث الشوط الثانى

ومع بداية الشوط الثانى استمر ضغط الزمالك وفى الدقيقة 52 أهدر يوسف أوباما فرصة هدف محقق بعدما سدد الكرة أعلى مرمى أسوان، وفى الدقيقة 56 تصدى أبو جبل لكرة عرضية خطرة أرسلها الحلوانى.

وفى الدقيقة 62 أجرى علاء عبد العال تبديلين بخروح جون افري ومحمد أسامة ونزول أحمد خالد وعمرو ناصر، وفى الدقيقة 66 سدد مصطفى محمد كرة رأسية نموذجية ارتطمت فى عارضة مرمى أسوان، وفى الدقيقة 68 خرج حازم إمام ودخل محمود شيكابالا.

فى الدقيقة 70 كاد أحمد الألفى إحراز هدف التقدم لأسوان بعد المرور ببراعة من دفاع الزمالك إلا إنه سدد الكرة أعلى المرمى، وفى الدقيقة 73 سقط محمود حمدى الونش بعد التحام هوائى مع لاعب أسوان، وخرج لتقلى العلاج ثم عاد إلى أرضية الملعب مرة أخرى.

فى الدقيقة 77 سدد مصطفى محمد كرة رأسية مرت أعلى المرمى، بعدها سدد شيكابالا كرة من خارج منطقة الجزاء مرت بعيدًا عن المرمى، وفى الدقيقة 82 خرج يوسف أوباما ودخل أسامة فيصل بدلاً منه، وتلقى إمام عاشور البطاقة الصفراء فى الدقيقة 84 لتدخله على أحمد الألفى بخشونة، وفى الدقيقة 90 أهدر أسامة فيصل فرصة هدف محقق، وفى الدقيقة 92 دخل فرجانى ساسى وحسين فيصل بدلاً من إمام عاشور واشرف بن شرقى.

تشكيل الفريقين

خاض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من.. حراسة المرمي: محمد أبو جبل، خط الدفاع: حازم امام – محمود حمدي الونش – محمد عبد الغني – احمد فتوح، خط الوسط: طارق حامد – امام عاشور - أحمد سيد زيزو - يوسف أوباما- بن شرقي، خط الهجوم: مصطفى محمد

وجلس علي دكة البدلاء كل من: محمد عواد - محمد عبد السلام - عبد الله جمعة - حمزة المثلوثي - فرجنى ساسى - إسلام جابر – محمود عبد الرازق شيكابالا – حسين فيصل – أسامة فيصل.

فيما ضم تشكيل أسوان كلاً من.. حراسة المرمى: عمر رضوان، خط الدفاع: أحمد صافي، محمد خليفة، محمد أسامة، عمرو الحلوانى، خط الوسط: محمود شبانه، محمد جابر، جون افري، هيثم الفيل، أحمد صغيري، خط الهجوم: سولمون منساه.