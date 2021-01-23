شكرا لقرائتكم خبر عن أبو جبل ينقذ الزمالك من هدف محقق أمام أسوان فى الدقيقة 33.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح محمد أبو جبل، حارس مرمى الزمالك، فى إنقاذ فريقه من انفراد تام من محمد أسامة مهاجم أسوان فى الدقيقة 33 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا باستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، فيما قرر محمد يوسف حكم مباراة الزمالك وأسوان إلغاء هدف أحرزه مصطفي محمد مهاجم الزمالك في الدقيقة 3 من عمر المباراة بعد العودة لتقنية الفيديو بسبب وجود خطأ على إمام عاشور لاعب الزمالك قبل الهدف مباشرة.

ويبحث الفارس الأبيض عن العودة لصدارة الدورى التي استردها الأهلى بشكل مؤقت بعد الفوز بريمونتادا على المقاولون العرب 3 / 2، كما يبحث تماسيح النيل عن انتزاع الثلاث نقاط أو حصد نقطة واحدة على الأقل.

ويضم تشكيل الزمالك كل من:

حراسة المرمي: محمد أبو جبل

خط الدفاع: حازم امام – محمود حمدي الونش – محمد عبد الغني – احمد فتوح

خط الوسط: طارق حامد – امام عاشور - أحمد سيد زيزو - يوسف أوباما- بن شرقي

خط الهجوم: مصطفى محمد

ويجلس علي دكة البدلاء كل من: محمد عواد - محمد عبد السلام - عبد الله جمعة - حمزة المثلوثي - فرجنى ساسى - إسلام جابر – محمود عبد الرازق شيكابالا – حسين فيصل – أسامة فيصل.

فيما ضم تشكل ياسوان كلاً من..

حراسة المرمى: عمر رضوان

خط الدفاع: أحمد صافي، محمد خليفة، محمد أسامة، عمرو الحلوانى.

خط الوسط: محمود شبانه، محمد جابر، جون افري، هيثم الفيل، أحمد صغيري.

خط الهجوم: سولمون منساه

يدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الثانى برصيد 19 نقطة من 7 مباريات حقق الفوز في 6 وتعادل فى واحدة، وسجل لاعبوه 12 هدفا، وسكنت شباكه هدفين، ويتبقي له مباراة مؤجلة امام الأهلي من الجولة الرابعة للدوري.

فيما يحتل أسوان المركز الرابع عشر برصيد 6 نقاط، بعد أن لعب 7 مباريات فاز في 2 وتعادل في واحدة وخسر 4 وسجل لاعبوه 4 أهداف وسكنت شباكه 9 اهداف .