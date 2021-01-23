شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يحضر مباراة قطر والبحرين فى كأس العالم لكرة اليد 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، يرافقه الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد والمهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصرى لكرة اليد مباراة منتخبى قطر والبحرين فى الدور الرئيسى لبطولة العالم لكرة اليد والتى تستضيفها مصر خلال الفترة من 13 إلى 31 يناير الجارى بمشاركة 32 دولة من مختلف دول العالم