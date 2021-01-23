شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يحضر مباراة قطر والبحرين فى كأس العالم لكرة اليد 2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، يرافقه الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد والمهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصرى لكرة اليد مباراة منتخبى قطر والبحرين فى الدور الرئيسى لبطولة العالم لكرة اليد والتى تستضيفها مصر خلال الفترة من 13 إلى 31 يناير الجارى بمشاركة 32 دولة من مختلف دول العالم
ويأتى ذلك فى إطار حرص وزير الشباب والرياضة على حضور مباريات البطولة ومتابعة إجراءات البطولة التنظيمية، والوقائية المتعلقة بڤيروس كورونا والمطبقة على الوفود والمنتخبات المشاركة بالبطولة .
وكان وزير الشباب والرياضة عقد اجتماع صباح اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع رؤساء الوفود والمنتخبات المشاركة بالبطولة، ومديرو الصالات المغطاة للاطمئنان على الإجراءات الاحترازية الصحية الخاصة بالبطولة .