شكرا لقرائتكم خبر عن الاسماعيلي يصدر بيانا ضد حكم مباراة غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تظَّلم مسئولو نادي الإسماعيلي ضد الأداء التحكيمي فى مباراة الفريق اليوم أمام غزل المحلة فى الدوري المصري، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

وأصدر الإسماعيلي بيانا للاعتراض على مستوى التحكيم جاء كالتالي: "يضع الإسماعيلي ثقته الكاملة فى التحكيم المصري، ويقدر كل مجهودات تبذل من أجل الارتقاء بمنظومة التحكيم واستخدام الفار.. ولكن ومع الاعتراف الكامل بأن الإسماعيلي لا يتحجج بالتحكيم ولكن تم تضييع مجهود اللاعبين والفريق من خلال قرارات خاطئه تسببت في فقدانه نقاط عديده".

وأضاف بيان الإسماعيلى، "من غير المعقول أن الجميع أفاد بصحة هدف الإسماعيلي في مباراه البنك الأهلي ولكن إطلاق حكم المباره صافرته والكره في طريقها للمرمي منع تدخل الفار والجميع اعترف بهذا الخطا وأفادوا بصحة هدف الإسماعيلي، ومع ذلك يتم تعيين هذا الحكم حكما للفار في مباراه غزل المحلة".



وتابع، "حيث احتسب ضربتين جزاء علي الاسماعيلي الأول جاءت الكره من اقدام المدافع الي يده بدون ان يحركها والثانية احتساب ضربه جزاء علي مدافع الاسماعيلي الذي لعب الكره وبدون اي احتكاك مع مهاجم غزل المحله وكان حكم المباراه قريبا من اللعبه ولم يحتسبها ولكن حكم الفار اعادها واحتسبها"

وختم البيان: "لذلك يوجه الاسماعيلي النظر بأن هذه الأخطاء حرمت الفريق من نقاط مستحقه كان جديرا بها .



ولا يشكك النادي في أي فرد بمنظومة التحكيم ولكنه يتمني من لجنة الحكام مراجعة كل الأخطاء التي حدثت ضد الاسماعيلي والعمل علي عدم تكرارها، ونحن ندرك تماما أن اخطاء التحكيم والفار وراده ولكن تكرارها أكثر من مره مع الإسماعيلي حرمه من نقاط يستحقها".