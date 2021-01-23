شكرا لقرائتكم خبر عن كأس العالم لكرة اليد .. إسبانيا تفوز على أوروجواى 38/23 فى الدور الرئيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز منتخب إسبانيا على منتخب أوروجواى فى الجولة الثانية للدور الرئيسى بالمجموعة الأولى لبطولة العالم لكرة اليد مصر 2021، بنتيجة 38-23.

انتهى الشوط الأول من عمر المباراة بتفوق كبير لإسبانيا بنتيجة 24-12 مع محاولة أوروجواى تقليل الفارق.

وفى الشوط الثانى استمرت سيطرة إسبانيا على اللقاء واتسع الفارق حتى أنهى الماتادور المباراة لصالحه بنتيجة 38-23.

وحصل أيتور أرينو لاعب إسبانيا على جائزة رجل اللقاء بعد تسجيله 8 أهداف فى المباراة.

بهذه النتيجة اقتربت إسبانيا من التأهل للدور ربع النهائى بعد أن وصلت للنقطة السابعة فى صدارة المجموعة الأولى بالدور الرئيسى من انتصارين على ألمانيا وأوروجواى ويتبقى لها مباراة أمام المجر يوم الإثنين المقبل فى ختام مباريات الدور الرئيسي، بينما تجمد رصيد أوروجواى بدون نقاط فى المركز الأخير من خسارتين أمام بولندا وإسبانيا، وتلعب أوروجواى أمام البرازيل فى الجولة الأخيرة.

وتلعب بعد قليل فى السابعة مساء بتوقيت القاهرة لنفس الدور بهذه المجموعة المجر ضد بولندا ثم يختتم اليوم فى التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة بلقاء ألمانيا ضد البرازيل.



