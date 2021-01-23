شكرا لقرائتكم خبر عن قطر تتفوق على البحرين فى كأس العالم لكرة اليد 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز منتخب قطر على نظيره البحرينى 28/23 فى المباراة التى جمعتهما، السبت، بالجولة الثانية للمجموعة الثانية بالدور الرئيسي لبطولة العالم - مصر 2021.



كأس العالم لكرة اليد 2021 شهد الشوط الأول من المباراة المقامة على الصالة الرئيسية باستاد القاهرة الدولي تكافؤ بين المنتخبين، وتقاسم الفريقان السيطرة على مجريات الأمور فى شوط حسمه منتخب البحرين بنتيجة 14 - 13.كأس العالم لكرة اليد 2021

واختلفت الأمور في الشوط الثاني، بعدما استعاد منتخب العنابي زمام الأمور، بعد تألق معظم لاعبيه، وعلى رأس حارس المرمى المخضرم دانيجل ساريك، صاحب الـ43 عاماً، ليحسم منتخب قطر ديربي الخليج بفارق أهداف.

وحصد رفائيل كابوتى جائزة رجل المباراة لاعب منتخب قطر، بعد أن ساهم في فوز فريقه، وحصد أول نقطتين في الدور الرئيسي.

بهذا الفوز قفز المنتخب القطري إلى المركز الثالث مؤقتاً برصيد 4 نقاط، قبل مواجهتي نفس الجولة التي يلتقي خلالها منتخب الأرجنتين بنظيره الكرواتي، بينما يواجه المنتخب الياباني نظيره الدنماركي.

ويختتم المنتخب القطري مواجهاته بمواجهة المنتخب الأرجنتيني، الاثنين، بينما يلتقي منتخب البحرين بنظيره الياباني، في الجولة الثالثة والأخيرة للدور الرئيسي لبطولة مصر 2021.