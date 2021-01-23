شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. فشل محاولات شيكابالا والعندليب لاحتواء حزن أوناجم بعد استبعاده أمام أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم ينجح عبد الحليم على مدير الكرة بنادى الزمالك، ومحمود عبد الرزاق شيكابالا قائد الفريق الأبيض، فى احتواء حزن محمد أوناجم بعد استبعاده من مواجهة أسوان التى تجمعهما حاليًا باستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبى بين الفريقين.

ومنذ وصول فريق الزمالك إلى ملعب بتروسبورت، وقف محمد أوناجم بجوار راية الكورنر ورفض دخول غرف الملابس، رغم محاولات عبد الحليم على وشيكابالا إقناعه بالدخول أو الجلوس على مقاعد البدلاء، ولم يتوجه اللاعب إلى غرف خلع الملابس إلا بعد انتهاء الشوط الأول من المباراة.

وكان البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى للزمالك استبعد أوناجم من التشكيل الأساسى مواجهة أسوان، كما استبعده من الاحتياطيين الأمر الذى قد يكون تسبب فى غضب اللاعب.

وضم تشكيل الزمالك كل من:

حراسة المرمي: محمد أبو جبل

خط الدفاع: حازم امام – محمود حمدي الونش – محمد عبد الغني – احمد فتوح

خط الوسط: طارق حامد – امام عاشور - أحمد سيد زيزو - يوسف أوباما- بن شرقي

خط الهجوم: مصطفى محمد

ويجلس علي دكة البدلاء كل من: محمد عواد - محمد عبد السلام - عبد الله جمعة - حمزة المثلوثي - فرجنى ساسى - إسلام جابر – محمود عبد الرازق شيكابالا – حسين فيصل – أسامة فيصل.



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