لاعب أسوان يعتذر لجماهير الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

اعتذر محمد جابر، لاعب فريق أسوان لجماهير الزمالك عن واقعة الوقوف على الكرة في الموسم الماضي.

وأضاف اللاعب من خلال تصريحات لقناة أون تايم سبورت: "في الموسم الماضي وقفت على الكرة في مباراة الزمالك، واليوم أحب أن أتقدم باعتذار لجماهير الزمالك وأتمنى أن يقبلوا مني هذا الاعتذار."

وتعادل أسوان مع الزمالك بدون أهداف في المباراة التي جرت اليوم السبت لحساب الجولة التاسعة من عمر دوري we المصري.

وعن المباراة قال اللاعب: "خلال الفترة الماضية كان هناك عدم توفيق يحالف الفريق، نأمل أن تتغير الأمور خلال الفترة المقبلة وأن يكون التعادل أمام الزمالك اليوم خطوة نحوة العودة للمسار الصحيح."