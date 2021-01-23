عبدالعال: كنا نستحق هدفًا أمام الزمالك.. وخطفنا نقطة من فم الأسد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح علاء عبدالعال المدير الفني لنادي أسوان بأن فريقه حصل على فرص كان يستحق أن يسجل هدفًا منها، قائلًا أنه خطف نقطة من فم الأسد خلال اللقاء.

وقال علاء عبدالعال في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس" عقب التعادل السلبي أمام الزمالك: "كان من الهام للغاية أن نحقق نتيجة إيجابية اليوم أمام الزمالك الفريق الكبير الذي لم يتعادل إلا مباراة واحدة خلال المباريات الماضية."

وتابع: "لعبت على مفاتيح لعب الزمالك وكنت سعيد بأداء اللاعبين وما قدموه خلال المباراة."

وأضاف: "طريقة اللعب التي اعتمدنا عليها كانت تعني أن الزمالك سيحصل على فرص أكثر، لكن سنحت لنا فرصتين أو ثلاثة كان من الممكن أن نسجل هدف."

وواصل: "أجريت تغييرات هجومية لأن العناصر الهجومية في الفريق كانت تبذل جهد كبيرة، والتغيير الدفاعي الوحيد هو العشري، وكان هناك تغيير أخير سبب إصابة سولومون."

واختتم قائلًا: "أصعب أوقات المباراة كانت في الدقائق الأخيرة لأننا كنا نلعب من أجل تحقيق نقطة من فم الأسد، وأي خطأ في هذا التوقيت يهدر المجهود الذي قمنا به."