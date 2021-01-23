باتشيكو: أسوان كالحائط.. لم نكن لنسجل لو لعبنا ليومين.. والزمالك هو المتصدر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد جايمي باتشيكو المدير الفني لنادي الزمالك، أن لاعبي فريقه أدوا ما عليهم خلال مواجهة الفريق ضد أسوان، مساء اليوم السبت، والتي انتهت بالتعادل السلبي ضمن مواجهات دوري We المصري.

وأشار باتشيكو في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة، إلى أن نادي أسوان لعب بطريقة دفاعية بحتة خلال المواجهة، وهو ما أدى لتعثر الكرة قبل وصولها للمرمى.

وقال باتشيكو: "لدينا رأي ونعرف ما سيفعله كل لاعب، فريق أسوان قام بعمل جيد وعلينا دومًا أن نتعرف بما يقدمه خصمنا، لسنا من يتحكم في النتيجة وحدنا ولكن من يلعبون أمامنا يتدخلون في ذلك أحيانًا".

وأكمل: "عندما نفشل في الفوز فهذا لا يعني أننا لم نلعب جيدًا، علينا أن نعطي الخصم حقه، لعبنا جيدًا وقدمنا تنويعًا في اللعب، سواء من اليمين أو اليسار والكرات العالية والأرضية".

وأضاف: "دائمًا ما كانت الكرة تتعرض لاعتراض من أقدام لاعبي أسوان، بهذا الوضع لو لعبنا لمدة يومين فما كانت الكرة ستدخل المرمى أيضًأ".

وأردف: "لم نفقد الأمل أثناء اللعب نهائيًا في تسجيل الأهداف، رغم تكتل لاعبي أسوان أمام المرمى لكننا حاولنا بشتى الطرق، بالتصويبات والرأسيات والتمرير، ولكن هذه هي كرة القدم".

واستطرد: "على الرغم من النتيجة السلبية إلا أننا أتقدم بالتهنئة للاعبي الزمالك على الأداء الذي قدموه، وهذا ما يجب أن يحدث دومًا".

وعن التبديلات خلال اللقاء، فقال باتشيكو: "ظهيري الزمالك كان لديهم مهمة هجومية كبيرة جدًا، أخرجنا حازم إمام ودفعنا بشيكابالا لزيادة القوة الهجومية، لكن على الرغم من ذلك فيجب أن يكون هناك تنظيم ولا نتخلى عن الخط الدفاعي".

وأوضح: "منحنا إمام عاشور فرصة للتقدم للتصويب، في وجود مصطفى محمد وأوباما ودفعنا بأسامه فيصل، لا استطيع استبدال الحارس والدفع بمهاجم بدلًا منه، علينا الحفاظ على دفاعنا والتوازن قد الإمكان".

وأكمل: "لعبنا بطريقة منظمة وقدمنا كل ما نستطيع فعله ولكن صادفنا سوء توفيق، لعبنا بثلاثة لاعبين فقط في الخط الخلفي، مع وجود سبعة يهاجمون، والدليل أن أبو جبل لم تصله أي كرة خلال اللقاء".

وأضاف: "هاجمنا طوال المباراة ولعبنا بشكل سريع ولكن الكرة ما كانت لتمر من التكتل الدفاعي، كانوا يلعبون مثل الحائط وبالتالي كان علينا تدوير الكرة وليس الركض نحو المرمى".

وأردف: "لدينا لاعبين مميزين في الخط الهجومي ولديهم تحركات تؤدي لخلخلة أي دفاع، ولا استطيع تحجيم هذه الميزة، لعبنا مباريات أصعب من ذلك وتفوقنا خلالها، ونحن ما زلنا على صدارة الدوري".

واختتم: "فرجاني ساسي لا يلعب منذ فترة طويلة، وهو ما ينطبق على مصطفى محمد، نحاول تجهيزهم خطوة بخطوة، ولا استطيع الدفع بأكثر من 11 لاعب".