اشتباك في الصدارة.. تعرف على ترتيب جدول الدوري بعد تعادل الزمالك أمام أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

تعادل فريق الزمالك أمام نظيره أسوان، مساء اليوم السبت، دون أهداف على ملعب بترو سبورت، في إطار منافسات الجولة التاسعة بدوري WE المصري.

وبتلك النتيجة، رفع الزمالك رصيده إلى 20 نقطة ليتساوي مع الأهلي المقرر أن يواجه بيراميدز يوم الثلاثاء المقبل.

وعلى الجانب الآخر، حصد أسوان نقطة غالية ليصل إلى النقطة الثامنة بالمركز الثالث عشر.

وأصبح جدول ترتيب الدوري الأهلي في الصدارة ويزاحمه الزمالك بنفس عدد النقاط ولكل منهما 20 نقطة، لكن يتبقى للفريق الأحمر لقاء.

ويحتل فريق الجونة المركز الثالث برصيد 15 نقطة، وخلفه المصري في المركز الرابع برصيد 13 نقطة بنفس عدد نقاط بيراميدز.

ويأتي في المراكز الثلاث الأخير كل من المقاولون العرب برصيد 7 نقاط وخلفه وادي دجلة برصيد 6 نقاط وبالمركز الأخير الإنتاج الحربي برصيد 5 نقاط.