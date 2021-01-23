الزمالك يسقط في فخ التعادل أمام أسوان ويمنح الأهلي فرصة للانفراد بالصدارة

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- علي البهجي:

سقط الزملك في فخ التعادل أمام أسوان، مساء اليوم السبت، دون أهداف، في إطار منافسات الجولة التاسعة بدوري WE المصري.

وبتلك النتيجة، رفع الزمالك رصيده إلى 20 نقطة ليتساوي مع الأهلي المقرر أن يواجه بيراميدز يوم الثلاثاء المقبل.

وعلى الجانب الأخر، حصد أسوان نقطة غالية ليصل إلى النقطة الثامنة بالمركز الثالث عشر.

وجاء تشكيل الزمالك:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

الدفاع: أحمد أبوالفتوح- محمد عبدالغني- محمود حمدي "الونش" - حازم إمام.

الوسط: طارق حامد- إمام عاشور.

ثلاثي خلف المهاجم: أشرف بنشرقي- يوسف إبراهيم "أوباما" - أحمد سيد "زيزو".

الهجوم: مصطفى محمد.

ملخص المباراة

واحتاج الزمالك لدقيقتين فقط لتسجيل الهدف الأول عن طريق اللاعب مصطفى محمد العائد لتشكيل الفريق بعد تمريرة من زيزو، لكن حكم الفيديو ألغى الهدف.

وبعد مرور 10 دقائق من عمر المباراة، أحكم الزمالك سيطرته على مجريات اللعب، ليرسل حازم إمام عرضية أرضية من الجانب الأيمن لكن دفاع أسوان أخرج الكرة بعيدا عن المرمى.

وواصل فريق الزمالك خطورته على مرمى أسوان، فشهدت الدقيقة 13 عرضية من أحمد سيد زيزو حولها محمود حمدي الونش برأسه بجوار القائم.

وتعاطف القائم الأيسر لحارس أسوان عمر رضوان، وتصدى لكرة رأسية عن طريق اللاعب الونش حولها برأسه في الدقيقة 19.

وحافظ محمد أبو جبل على نظافة شباكه في الدقيقة 33، بعد تصويبة من داخل منطقة الجزاء عن طريق محمد حسام، تصدى لها ببراعة حارس الزمالك.

ولثاني مرة، عاد القائم الأيسر لمرمى أسوان للتعاطف مع عمر رضوان، وحرم الزمالك من تسجيل الهدف الأول بعد عرضية من الجانب الأيمن في الدقيقة 43 حولها يوسف أوباما برأسه لكن الكرة تصدى لها القائم.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من شوط المباراة الأول توقف اللعب، حيث عاد حكم المباراة لتقنية الفيديو لمعرفة صحة وجود ركلة جزاء لصالح الزمالك، لكن جاء القرار في النهاية باستمرار اللعب.

جون أفيري هدد مرمى فريق الزمالك مع بداية الشوط الثاني، ففي الدقيقة 48 حول لاعب أسوان ركلة ركنية برأسه، لكن الكرة استقرت في يد الحارس أبو جبل.

وفي الدقيقة 53 أهدر يوسف أوباما فرصة سهلة لتسجيل هدف التقدم، بعد عرضية أرضية من الجانب الأيسر عن طريق أبو الفتوح، حولها أوباما بقدمه اليسرى أعلى المرمى.

وقرر مدرب الزمالك باتشيكو الدفع بمحمود عبد الرازق شيكابالا بدلا من حازم إمام في الدقيقة 67، أعقبه دخول أسامة فيصل بدلا من يوسف أوباما

وفي الدقيقة 89 أهدر البديل أسامة فيصل فرصة تسجيل هدف الفوز للزمالك، بعد عرضية داخل منطقة جزاء أسوان لعبها فيصل بشكل غريب خارج المرمى.

وفي الوقت بدل الضائع من زمن المباراة دخل فرجاني ساسي في المباراة بدلا من إمام عاشور.