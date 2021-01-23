اصابات الملاعب | ما هو وتر العرقوب في كرة القدم، ولماذا سُميَ بـ “اخيليس”؟

مع إصابة أحد نجوم كرة القدم في وتر العرقوب، يتردد بين عشاق المستديرة سؤالاً دائمًا حول سر استخدام المواقع والصحف الرياضية العالمية لمصطلح “اخيليس” للإشارة إلى نوع الإصابة أو وصفها بشكل دقيق، بدلاً من استخدام المصطلح الانجليزي لها: tendo calcaneus.

لكن وسائل الإعلام الرياضية تفضل استخدام اخيليس، وهي كلمة لها صلة مباشرة بحرب طروادة، لكن ليس تمامًا كما ظهر في الفيلم السينمائي الذي عُرض لأول مرة عام 2004 وكان بطله الفنان الأميركي “براد بيت”، وهذا ما سنوضحه لكم في سياق هذا التقرير.

بدايةً، وتر العرقوب يتواجد في أعلى كعب القدم، وتعبر الاسطورة اليونانية لبطل حرب طروادة اكيلس أو اخيل هي السبب الرئيسي وراء تسميته اعلاميًا بهذا الاسم.

وتقول الدكتورة نهال الشبراوي ، مديرة تحرير موقع طب اليوم “يتكون وتر اخيليس من ألياف عضلتي بطن الساق (السمانة; بخلف الساق) ويمتد إلى أن يتثبت في عظمة الكعب، وهو أقوى وأسمك اوتار الجسم”.

وتضيف “عند انقباض عضلتي السمانة يتم شد هذا الوتر تحدث حركة القدم الأساسية التي نحتاجها في المشي والركض والقفز، وهذا بسبب موقع هذا الوتر في أسفل الساق”.

وتؤكد الدكتورة نهال أن اصابات وتر اخيل “تحدث عند التعرض لضربة مباشرة أو مع حركة مفاجئة تفوق القدرة على التمدد، أو بسبب استخدام زائد غير مناسب للوتر”.

قصة تسمية وتر العرقوب باخيليس

القصة الحقيقية وراء تسمية وتر العرقوب باخيليس بدأت من قبل إصابة المحارب اخيليس في نهاية حرب طروادة أسفل قدمه كما يحكي فيلم Troy.

ترجع بداية تسمية وتر العرقوب بوتر اخيليس، إلى أسطورة يونانية قديمة تحكي أن أم بطل حرب طروادة “اخيليس” كانت تغمس جسده في نهر ستيكس كي تمنح جسمه القوة والحماية.

ولكنها -الأم- كانت تمسك اخيليس بيديها بقوة من منطقتي أعلى كعبيه فلم تمس الماء هاتين المنطقتين، فأدى ذلك لأن يصبح اخيليس قويًا في كل جسده ولا يستطيع سيفًا أن يؤثر فيه عدا أسفل القدمين، وهما مكاني وتر العرقوب من كل ساق ولذلك سمى هذا الوتر على اسم اخيليس أو اكيليس.

وبحسب الرواية، كان اخيل أشجع وأقوى وأعظم وأوسم المحاربين في جيش أجاميمنون بحروب طروادة في الأساطير اليونانية.

وعرف في هذه الحروب بمناعته ضد سلاح الأعداء وجيش أمير الطروادة “هيكتور”، إلى أن جاء اليوم الذي أخبر أحد الأشخاص أعداء اخيليس عن نقطة ضعفه بكعبيه (وهذا غير موضح في الفيلم)، ليقوم أحدهم، قيل أنه شقيق هيكتور، بتوجيه ضربة قاضية بسهم نحو كعب اخيليس أثناء اقتحام طروادة ليقضي عليه وتنتهي الحرب بعدها.

كيف تحدث إصابات وتر اخيليس في الملاعب؟

قد يتعرض وتر اخيل للالتهاب أو التمزق أو القطع، بسبب اصابات قوية مباشرة مثل اصابات الملاعب، أو بسبب شد مستمر على فترات طويلة مسببا الألم والتورم.

وبحسب برنامج بنك المعرفة، يحتاج القطع الكامل لوتر اخيل إلى اجراء عملية جراحية وعدم تحريكه لمدة أسابيع أو أشهر بحسب اختلاف سرعة الالتئام بين شخص وآخر.

يعتبر اللاعب الدولي الانجليزي السابق ديفيد بيكهام من أشهر من تعرضوا لقطع td وتر اخيليس ضمن اصابات كرة القدم حينما كان يلعب مع نادي ميلان في الدوري الايطالي بين عامي 2009 و2010.

وتسببت إصابة بيكهام بوتر اخيليس في استبعاده عن المشاركة مع منتخب انجلترا في بطولة كأس العالم 2010 التي استضافتها جنوب أفريقيا، ليضطر بعدها لإعلان اعتزال اللعب الدولي عقب استبعاده من دورة الألعاب الأولمبية لندن 2012.

وطار ديفيد بيكهام في اليوم التالي من إصابته بقطع في وتر العرقوب من ميلانو إلى فنلندا بطائرة خاصة لإصلاح القطع في عملية جراحية عاجلة، إلا أنه غاب لفترة طويلة عن الملاعب تجاوزت الـ 4 أشهر بسبب خضوعه لعلاج طبيعي مكثف مع ناديه الأصلي آنذاك لوس أنجلوس جالاكسي الأميركي.

هذا بخصوص القطع الكامل، أما التهاب وتر اخيليس فيحدث بسبب الاحتكاك المستمر في منطقته أو تقطع بعض أليافه وضعفها نتيجة لاستخدامه بشكل زائد أو غير مناسب، فيؤدي لألم وتيبس يحتاجان لراحة من الأنشطة الرياضية لمدة أسابيع.

ويتعرض النجم الإسباني وقائد دفاع ريال مدريد “سيرخيو راموس” لإلتهاب مستمر في وتر اخيليس منذ عام 2009، ولا يعاني من تلك المنطقة على فترات متقطعة.