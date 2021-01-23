الدوري السوري | الحكومة تقرر إقامة المباريات دون جمهور

قرر الفريق الحكومي السوري المعني بإجراءات التصدي لوباء فيروس كورونا إقامة المباريات الرياضية من دون جمهور على أن يتم نقل هذه المباريات عبر وسائل الإعلام الرسمية.

وقال مجلس الوزراء السوري في بيان له اليوم السبت عبر صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي التابعة له: “أجرى الفريق الحكومي خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء مراجعةً وتقييمًا شاملًا لواقع الإصابات وحالات الشفاء خلال الفترة الماضية والخطوات المتخذة للتصدي للفيروس والحد من انتشاره وجدد التأكيد على ضرورة التشدد في تطبيق القرارات المتخذة سابقًا في هذا المجال”.

واختتمت أمس الجمعة الجولة الثالثة عشرة والأخيرة من مرحلة الذهاب من الدوري السوري الممتاز.

وطلب الفريق الحكومي من ” جميع الجهات العامة ذات العلاقة أن تكون بأتم الجاهزية والاستعداد لمواجهة أي تطورات محتملة واتخاذ الإجراءات الضرورية لمواجهة أي تطور يمكن أن يحدث، مؤكداً أن السلامة العامة وصحة المواطنين أولوية في العمل الحكومي في ظل انتشار فيروس كورونا“.

وبحسب بيان المجلس، “فقد ناقش الفريق الحكومي مراحل التفاوض مع منظمة الصحة العالمية في مجال استقدام اللقاح ضد فيروس كورونا وكلف وزارة الصحة بتقديم مذكرة في ضوء ما ستسفر عنه المفاوضات حول الآلية المتبعة ومراحل الإنجاز والمعوقات ليصار إلى مناقشتها خلال الجلسة القادمة لمجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم بشأنها، مؤكداً أن الحكومة تبذل كل جهدها للحصول على اللقاحات الآمنة وتقديمها للمواطنين”.

وبحسب آخر إحصائية لوزارة الصحة السورية حتى أمس الجمعة، فقد بلغ العدد الإجمالي لمصابي فيروس كورونا في مناطق سيطرة الحكومة السورية 13479، فضلًا عن تسجيل 6918 حالة شفاء، و 873 حالة وفاة.