شكرا لقرائتكم خبر عن مؤمن صفا يحذر من قوة سلوفينيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال مؤمن صفا أمين صندوق اتحاد اليد والمشرف العام على المنتخبات، إن مباراة بيلاروسيا صفحة وأغلقت، وحققنا الفوز على منتخب كبير ولكن القادم أصعب، ومرحلة جني الثمار لم تأتي بعد فمازال أمامنا الكثير من العمل، والمنتخبات التي تنافس على البطولة لا تتوقف عند مرحلة الانتصارات الفردية والفرحة الكبيرة تكون بالوصول للهدف الذي نسعي إليه باذن الله.

وحذر صفا، من مواجهة سلوفينيا الأصعب، وأكد أن أمامنا منافس ليس بالسهل، التنين السلوفيني محطة صعبة جدا جدا، هو من منتخبات الصف الأول في أوروبا، والمباراة بالنسبة لهم حياة أو موت ونفس الأمر لنا، وسنخوض أصعب مواجهة منذ انطلاق البطولة.. ثقتي كبيرة في منتخبنا ولكن علينا العمل حتى آخر دقيقة، واللعب حتى آخر ثانية في المباراة.