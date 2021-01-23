شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يسقط في فخ التعادل السلبي أمام أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في فخ التعادل السلبي أمام نظيره أسوان، في المباراة التي جمعت بينهما على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة التاسعة للدوري الممتاز.

سيطر الزمالك بشكل كامل على مجريات اللقاء، وأهدر لاعبوه العديد من الفرص لإحراز الأهداف، وحالت العارضة والقائمين دون دخول الكرة الشباك في 3 مناسبات، ليفقد الفريق الأبيض نقطتين في مشوار بطولة الدوري.

وبعد مرور دقيقتين من بداية اللقاء ألغى حكم المباراة هدفًا للزمالك سجله مصطفى محمد، بعد الرجوع لتقنية الفار، سدد بعدها محمد الونش ضربة رأس مرت بها الكرة أعلى مرمى أسوان، في الدقيقة 11، ثم حرم القائم فريق الزمالك من هدف التقدم بتصديه لرأسية مصطفى محمد في الدقيقة 19، تلاها صاروخية من إمام عاشور تعلو المرمى في الدقيقة 23.

وتألق محمد أبوجبل في الدقيقة 32، وتصدى لكرة خطيرة وفرصة هدف محقق لأسوان، وفي الدقيقة الدقيقة 41، تصدى القائم لرأسية جديدة من أوباما ويمنع الزمالك من التقدم

وتواصلت محاولات الزمالك مع بداية الشوط الثاني، ففي الدقيقة 51، سدد زيزو كرة قوية لكن أعلى مرمى أسوان، وفي الدقيقة 53، جاءت محاولة جديدة من أوباما عبر تسديدة تعلو مرمى المنافس.

وتصدت العارضة لضربة رأس من مصطفى محمد، في الدقيقة 65، وبعدما أهدر مصطفى محمد فرصة هدف أخرى بعدما انفرد بالمرمى وسدد في متناول يدي الحارس.

وبهذه النتيجة رفع كلا الفريقين رصيده نقطة واحدة، وصل بها الزمالك للنقطة 20، ويأتي في المركز الثاني بفارق الأهداف عن الأهلي المتصدر، بينما ارتفع رصيد أسوان للنقطة 8، في المركز الـ13.