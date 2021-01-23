شكرا لقرائتكم خبر عن قطر تهزم البحرين 28-23 بمونديال اليد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز منتخب قطر على البحرين بنتيجة (28-23)، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم السبت، بالصالة المغطاة باستاد القاهرة، في ثاني جولات المجموعة الثانية للدور الرئيسي ببطولة العالم لكرة اليد.

قدم المنتخب البحريني أداءً قويا في الشوط الأول وتفوق بنتيجة (14-13) وظهر الأحمر بأداء مميز ولكن المنتخب القطري بدأ الشوط الثاني بقوة وتركيز ونجح في قلب الطاولة واقتناص الفوز.

ورفع منتخب قطر رصيده بهذا الفوز إلى 4 نقاط في المركز الرابع بالمجموعة، بفارق الأهداف عن الأرجنتين.

وتجمد رصيد منتخب البحرين بلا نقاط في المركز الأخير، بعدما تلقى الأحمر هزيمته الثانية بالدور الرئيسي.