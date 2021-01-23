شكرا لقرائتكم خبر عن عضو اتحاد اليد: ذاكرنا ونجحنا في مواجهة بيلاروسيا.. وسلوفينيا الأصعب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال عمرو فتحي عضو مجلس ادارة اتحاد اليد، الفوز على بيلاروسيا مهم جدا في طريق التأهل، والحمد لله جاء بشكل رائع أكد على قوة الفراعنة بعد عمل شاق استطاع المدير الفني مذاكرة المنافس جيدا وحفظه مع لاعبيه وطبق ما ذاكره في الملعب ونجح في الفوز بأريحية، وقدمنا مستوى رائع أسعدنا جميعا وباذن الله القادم أفضل.

وأشار إلى أنه توقع طريقة لعب المنافس بعدما شاهده على الطبيعة خلال مبارياته في مجموعة الإسكندرية التي كان مسئولا عنها، وتوقع عمرو فتحي مواجهة أصعب بكثير مع سلوفينيا من كل المواجهات السابقة خاصة أنها حياة أو موت للفريق الأوروبي الكبير، الذي يضم كوكبة من المحترفين في أكبر الأندية الأوروبية، وهذا طبيعي كونه من منتخبات الصف الأول في العالم، ولكن بإذن الله يستطيع منتخبنا الفوز عليه بعد الروح الرائعة والمستوى الفني الراقي الذي أصبح عليه رجال مصر.