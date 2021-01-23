شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الجزائر: قرعة مونديال اليد ظلمتنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الفرنسي آلان بورت، المدير الفني للمنتخب الجزائري، إنه حزين على الأداء الذي قدمه الفريق في المباراة التي خسرها أمام نظيره النرويجي 23-36، في ثاني جولات مباريات المجموعة الثالثة بالدور الرئيسي في بطولة العالم لكرة اليد، المقامة حاليا في مصر.

وأضاف بورت، إن منتخبه قدم أداءً سيئا أمام فريق رائع يمتلك الكثير من الحلول واللاعبين المميزين.

وأوضح أن القرعة ظلمته بوضعه في مجموعة بها العديد من المنتخبات المميزة والتي تمتلك الكثير من الخبرات العالمية وعلى رأسها منتخبات فرنسا والنرويج والبرتغال إضافة إلى منتخب أيسلندا أيضا.

وأبدى بورت، أسفه واعتذاره للجماهير الجزائرية على الخسارة الثقيلة أمام النرويج، لكن ربما وجد العذر للاعبيه في أنهم قدموا مباراة تاريخية أمام المنتخب الفرنسي بطل العالم الأسبق.

وأتم تصريحات بالتأكيد على أنه سيركز على إنهاء البطولة بفوز ولو اعتباري على المنتخب السويسري، الذي قدم مستوى مميزا في البطولة حتى الآن.