شكرا لقرائتكم خبر عن مدير مونديال اليد: النسخة الحالية للبطولة لها طابع خاص والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه حسين لبيب مدير بطولة العالم لكرة اليد، المقامة حاليا في مصر، رسالة إلى المشاركين والمتابعين للبطولة، التي تستمر منافساتها حتى 31 يناير الجاري.

وقال لبيب: أعزائي أسرة كرة اليد، إنه شرف كبير أن تكونوا هنا معنا في النسخة 27 من بطولة العالم لكرة اليد، مصر2021.

وأضاف: معا نحتفل ونستمتع برياضتنا المحببة ونتنافس للفوز بأغلى لقب، لقب بطولة العالم وكأسها الغالية.

وتابع: لأسبوعين، يشاهد جمهور كرة اليد البطولة من خلال التليفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي، بينما تتنافس فرق كرة اليد على المستوى العالمي وتقدم أفضل مستوياتها على أراضي صالات البطولة، كما أن تلك النسخة، لها أهمية خاصة لنا كأسرة كرة اليد، ليس فقط لأنها بطولة العالم، ولكن لأنها الحدث الرياضي الأول في 2021 في ظل الظروف الصعبة الخاصة بفيروس كورونا.

وواصل: نحن في اللجنة المنظمة، بالتنسيق مع سلطات عديدة بالحكومة المصرية والاتحاد الدولي للعبة ومنظمة الصحة العالمية، قدمنا أقصى ما لدينا للتأكد من إقامة كل المشاركين في مناخ صحي وآمن بمصر.

واختتم تصريحاتة قائلا: أنا واثق بأننا نستمتع بمنافسات قوية ومثيرة بين كل الفرق، بينما تبقى علاقاتنا المثمرة هي أساس صداقتنا.. نتمنى لكم إقامة سعيدة، مشاركة قوية، ومنافسة شريفة.