شكرا لقرائتكم خبر عن إسبانيا تقهر أوروجواي وتقتنص الصدارة بمونديال اليد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اقتنص منتخب إسبانيا لكرة اليد، فوزًا سهلًا على حساب أوروجواي، بنتيجة (38-23)، اليوم السبت، بالصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية الجديدة، في الجولة الثانية للمجموعة الأولى للدور الرئيسي لبطولة العالم المقامة في مصر.

تفوق منتخب إسبانيا بشكل واضح، وأنهى الشوط الأول متقدما بنتيجة (24-12)، وواصل تفوقه في الشوط الثاني في ظل فوارق كبيرة في القدرات والخبرات بين الفريقين.

ورفع منتخب إسبانيا رصيده بهذا الفوز إلى 7 نقاط، واقتنص الماتادور الإسباني صدارة ترتيب المجموعة الأولى بفارق نقطة عن المجر، وتجمد رصيد منتخب أوروجواي بلا نقاط في المركز الأخير.