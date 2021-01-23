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إسبانيا تقهر أوروجواي وتقتنص الصدارة بمونديال اليد

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أيمن هريدي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اقتنص منتخب إسبانيا لكرة اليد، فوزًا سهلًا على حساب أوروجواي، بنتيجة (38-23)، اليوم السبت، بالصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية الجديدة، في الجولة الثانية للمجموعة الأولى للدور الرئيسي لبطولة العالم المقامة في مصر.

تفوق منتخب إسبانيا بشكل واضح، وأنهى الشوط الأول متقدما بنتيجة (24-12)، وواصل تفوقه في الشوط الثاني في ظل فوارق كبيرة في القدرات والخبرات بين الفريقين.

ورفع منتخب إسبانيا رصيده بهذا الفوز إلى 7 نقاط، واقتنص الماتادور الإسباني صدارة ترتيب المجموعة الأولى بفارق نقطة عن المجر، وتجمد رصيد منتخب أوروجواي بلا نقاط في المركز الأخير.

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  • اصابات

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  • تعافي

    125,171

  • وفيات

    8,801

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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