شكرا لقرائتكم خبر عن «سيدات سلة الأهلي» يواجه مدينة نصر اليوم في كأس مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقى الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالأهلي مع فريق مدينة نصر، اليوم السبت، ضمن منافسات دور الثمانية بطولة كأس مصر.

وتقام المباراة في السادسة مساء على صالة الشهداء بمقر النادي بالجزيرة، ويسعى الأهلي لتقديم عرض قوي، وتحقيق الفوز لمواصلة انتصاراته في بطولة الكأس.

وعقد على هاشم، المدير الفني للفريق، محاضرات فنية مع اللاعبات خلال الفترة الأخيرة؛ لتجهيزهن للمباراة بالشكل المناسب وتقديم عرض قوى للتأهل للدور التالي للبطولة.

وكان الأهلي قد صعد لدور الثمانية لبطولة كأس مصر عقب الفوز على الجزيرة بنتيجة 103-84 في منافسات دور الـ16.