شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يشهد مباراة قطر والبحرين ببطولة العالم لليد بصالة استاد القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، يرافقه الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، والمهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، مباراة منتخبي قطري والبحرين في الدور الرئيسي لبطولة العالم لكرة اليد، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 13 إلى 31 يناير الجاري بمشاركة 32 دولة من مختلف دول العالم.

يأتي ذلك في إطار حرص وزير الشباب والرياضة، على حضور مباريات البطولة ومتابعة إجراءات البطولة التنظيمية، والوقائية المتعلقة بڤيروس كورونا والمطبقة على الوفود والمنتخبات المشاركة بالبطولة.

وكان وزير الشباب والرياضة عقد اجتماع صباح اليوم، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع رؤساء الوفود والمنتخبات المشاركة بالبطولة، ومديرو الصالات المغطاة للاطمئنان على الإجراءات الاحترازية الصحية الخاصة بالبطولة.