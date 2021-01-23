شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد اليد: محظوظ بهذا الجيل الرائع.. ومباراة سلوفينيا الأهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال هشام نصر رئيس اتحاد اليد واللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم، الحمد لله على الفوز، إن الله لايضيع أجر من أحسن عملا، تعبنا واجتهدنا ونقلنا لمنتخبنا الروح والاحساس بالمسئولية، وللأمانة انا محظوظ كوني أعمل مع جيل من طراز فريد من اللاعبين الجميع على قدر المسئولية وعلى قلب رجل واحد.

وأضاف: الكل يعلم انه في مهمة وطنية، الجميع ملتزم ويعملون في صمت ويبذلون أقصى درجات الكفاح والتضحية بمنتهي إنكار الذات.

وأكمل: حابب أشكرهم على المستوى الراقي الذي قدموه منذ بداية البطولة وباذن الله قادرون على استكمال المشوار بنفس الروح القتالية والحالة المعنوية.

واختتم: الجميع رجال ونجوم فوق العادة.. ورغم المستوى الرائع والنتائج المميزة إلا أن الأهم الفوز في المباراة القادمة أمام سلوفنيا الأحد المقبل، ثقتي كبيرة فيهم رغم صعوبة المهمة ولكن هذا قدر الأبطال.