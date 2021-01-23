شكرا لقرائتكم خبر عن علاء السيد: منتخب اليد يعيش حالة ثورة معنوية وفنية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال علاء السيد رئيس لجنة المنتخبات الوطنية، تعليقا على الفوز على بيلاروسيا والذي لم يبتسم من أول البطولة بسبب إحساسه الشديد بالمسئولية، لأول مرة تظهر على وجهه البشوش السعادة منذ بداية انطلاق البطولة: منتخبنا يعيش حالة ثورة معنوية وفنية، وسر سعادتي هذه الروح الرائعة التي دبت في المنتخب خلال البطولة ومن أسبابها تالق الرائع أحمد الاحمر، وهو في كل الأحوال رائع ويحلق خارج السرب، ولكن تالق كابتن منتخبنا نجح في بث روح رائعة في المنتخب لكل من حوله، جعلت طموحتنا تحلق بعيدا.

وأضاف: وللأمانة المنتخب بالكامل نجوم فوق العادة وأيضا الذي يعيش حالة معنوية رائعة ممدوح هاشم ومعه إبراهيم المصري وهما من أفضل نجوم المونديال، وطبعا الدرع وسند وبكار وأحمد هشام وكل النجوم كبار وصغار يعيشون حالة توهج.

وأكمل: مكتسباتنا في مواجهة بيلاروسيا أهم من الفوز بالفارق الكبير، الأهم هو الحالة المعنوية والفنية التي وصل لها المنتخب، وما يسعد أيضا أن المنتخب يصل مستواه خلال البطولة بعدما نسف برنامج إعداده بالكامل بسبب ظروف الكورونا، ومن مواجهة إلى الثانية يرتفع المستوى بشكل تصاعدي، والحمد لله القادم أفضل، وحاليا طوينا صفحة بيلاروسيا وكل تفكيرنا في مباراة سلوفينيا الصعبة جدا، وطبعا تحية خاصة لنجومنا الكبار ولولاهم ما قدمنا كل هذا التميز كريم هنداوي الأخطبوط والعملاق الزئبقي عصام الطيار والصاعد الواعد حميد.