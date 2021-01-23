شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل بني سويف مع ديروط 1-1 بدوري القسم الثاني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعادل الفريق الكروى الأول بنادى بنى سويف الرياضى بمباراته أمام ديروط بنتيجة 1/1 وذلك في إطار المباراة التي جمعت بين الفريقين بملعب ديروط بأسيوط بمنافسات الأسبوع العاشر بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى.

بنى سويف تقدم بهدف عن طريق طه نادى في الدقيقة الثالثة من الشوط الأولن ونجح فرغلى بالو في إحراز هدف التعادل لديروط بالدقيقة 33 بالشوط الثانى من المباراة.

وأضاع لاعبي بنى سويف جملة من الأهداف أمام شباك ديروط خاصة في الشوط الثانى نتيجة التسرع .

وأدار المباراة طاقم تحكيم مكون من محمد سعد، وعاونه وائل فاروق وحاتم علام، وأحمد جمال حكما رابعا.

ورفع بنى سويف رصيده للنقطة 15 وكذلك ديروط بنفس الرصيد.