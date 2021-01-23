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24 ساعة راحة للاعبي الزمالك استعدادًا لمواجهة المقاصة

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إيهاب الفولي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق الكروي الأول لنادي الزمالك، منح لاعبيه راحة سلبية من التدريبات اعتباراً من «الأحد»، عقب الانتهاء من مباراة أسوان.

ويسعى باتشيكو، لتخليص اللاعبين من آثار الإرهاق التي سيطرت عليهم طوال الفترة الأخيرة، بسبب تلاحم المباريات، خوفاً من تعرض أياً منهم للإصابة.

ويستأنف الفريق تدريباته اعتبارًا من «الاثنين»، استعداداً لمواجهة مصر المقاصة، على أن يؤدي المجموعة التي شاركت أمام أسوان، تدريبات استشفائية، لتخليصهم من آثار الإرهاق التي حلت عليهم، ورفع معدلات الأحمال البدنية للمجموعة الأخرى التي لم تشارك في المباراة، تحسباً للاعتماد على أياً منهما خلال المواجهة المقبلة.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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