شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يخطف نقطة من الإسماعيلي في مباراة الـ «var» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعادل فريق غزل المحلة مع نظيره الإسماعيلي، بهدفين لكل منهما في المباراة أقيمت بينهما عصر اليوم، ضمن مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدورى العام باستاد المحلة.

جاءت أهداف اللقاء من أربع ركلات جزاء حسمها الـ«VAR «عن طريق الحكم محمود عاشور، حيث تمكن الأنجولى أرى بابل مهاجم فريق الإسماعيلى في التقدم عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 41 من عمر الشوط الأول والدقيقة 87، بينما جاء هدفا غزل المحلة عن طريق أحمد الشيخ من ركلتى جزاء أيضا.

وبهذه النتيجة يحتل فريق غزل المحلة المركز الحادى عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 8 نقاط، بينما جاء فريق الإسماعيلى بالمركز الثالث عشر برصيد 7 نقاط.