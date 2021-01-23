شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار فني لـ«عبدالشافي» لحسم موقفه من المشاركة أمام المقاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يخضع محمد عبدالشافي، الظهير الأيسر للفريق الكروي الأول لنادي الزمالك، لاختبار فني، الاثنين، لتحديد مدي قدرته على المشاركة أمام مصر المقاصة.

ويلتقي الزمالك مع المقاصة، يوم 28 من الشهر الجاري، ضمن مباريات الجولة العاشرة للدوري.

وأثبتت الفحوصات الطبية التي أجراها «عبدالشافي» تخلصه من الآلام التي ظل يعانيها طوال الفترة المنقضية، وتماثله للشفاء من إصابة خلع الترقوة التي تعرض لها خلال مشاركته أمام الأهلي، في آخر مباراة للفريقين في بطولة الدوري في الموسم المنقضي.

وانتظم «عبدالشافي» في التدريبات الجماعية، إلا أن المدير الفني جايمي باتشيكو فضل عدم المجازفة به في المباريات قبل خضوعه للاختبار الفني، وتحديد مدي قدرته على المشاركة بصورة سليمة 100% لتفادي تعرضه لتجدد إصابته، خصوصًا أنه من أصحاب الخبرات الكبيرة، التي يأمل «باتشيكو» في تواجده ضمن الفريق خلال الفترة المقبلة.