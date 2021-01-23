شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يؤجل ملف التعاقد مع مهاجم إلى نهاية الموسم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أرجأ الجهاز الفني للزمالك، بقيادة جايمي باتشيكو، ملف ضم المهاجم الجديد إلى نهاية الموسم، في ظل الإبقاء على مصطفي محمد، مهاجم الفريق، وعدم الموافقة على احترافه في الوقت الراهن.

وأعلن «باتشيكو» رغبته في التعاقد مع مهاجم متميز خلال فترة الانتقالات الشتوية لتدعيم خط الهجوم خلال الفترة الحالية.

وتسببت مغالاة بعض الأندية في طلباتها المادية بشأن الاستغناء عن أى من لاعبيها، هذا بالإضافة إلى رغبة «باتشيكو» في أن يكون المهاجم الوافد إلى القلعة البيضاء مهاجمًا أجنبيًا متميزًا، ليكون بمقدوره قيادة خط هجوم الفريق، وتحقيق طموحات الجماهير الزملكاوية فى هذا الإرجاء.