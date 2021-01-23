كأس الرابطة الانكليزية: وست هام يحسم تاهله وسوانسي وشيفيلد يرافقانه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 يناير 2021

ضمن فعاليات الدور الـ32 من منافسات ​كأس الرابطة الانكليزية​، حسم نادي ​وست هام يونايتد​ تأهله الى الدور المقبل بفوز مريح امام ​دونكاستر​ وبواقع 4-0 ليحجز مكانه في الدور الـ16.



وفي الشوط الاول فرض لاعبو وست هام يونايتد سيطرتهم الكبيرة على مجريات اللقاء وتمكن بابلو فورنالز من منح المطارق هدف التقدم في الدقيقة 2 بعد تمريرة حاسمة من راين فريديريكس ولم ينجح لاعبو دونكاستر من القيام بأي ردة فعل تذكر حيث غابت خطورتهم بشكل في ظل سيطرة كبيرة لابناء المدرب دايفيد مويز، وفي الدقيقة 32 تمكن اندري يارمولنكو من خطف هدف ثاني لفريقه بعد تمريرة حاسمة من محمد سيد بن رحمة لينتهي هذا الشوط بتقدم وست هام وبواقع 2-0.

وفي الشوط الثاني واصل لاعبو وست هام ضغطهم الكبير على مرمى واثمر هذا الضغط عن هدف عكسي في الدقيقة 54 سجله اللاعب اندي باتلر عن طريق الخطأ في مرمى فريقه وبعدها حاول لاعبو دونكاستر تحسين ادائه الهجومي قليلاً بعد اداء مخيب في الشوط الاول ولكن التغييرات التي اجراها المدرب مور لم تأت بمنافعها في ظل الضغط الكبير الذي فرضه لاعبو وست هام والذين نجحوا في خطف هدف رابع في الدقيقة 78 عبر اولادابو آفولايان لتنتهي المباراة بفوز المطارق وبواقع 4-0.

وفي باقي المباريات، حسم نادي ​سوانسي سيتي​ تأهله الى الدور المقبل بفوز مريح امام نوتينغهام فوريست وبواقع 5-1، كما وحقق نادي شيفيلد يونايتد الفوز امام بليموث وبواقع 2-1 ليحسم تأهله الى

لدور المقبل، وبدوره حسم نادي بريستول سيتي تأهله بفوزه امام ميلوال وبواقع 3-0، وودع نادي نوريتش سيتي البطولة بخسارته امام بارنسلي وبواقع 1-0.