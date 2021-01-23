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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الرياضة المصري يتابع مباراة قطر والبحرين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 يناير 2021
شهد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مع حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد ونصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد مباراة منتخبي قطر والبحرين في الدور الرئيسي لبطولة العالم لكرة اليد والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 13 إلى 31 يناير/كانون الأول الجاري بمشاركة 32 دولة من مختلف دول العالم.
ويأتي ذلك في إطار حرص وزير الشباب والرياضة على حضور مباريات البطولة ومتابعة إجراءات البطولة التنظيمية، والوقائية المتعلقة بفيروس كورونا والمطبقة على الوفود والمنتخبات المشاركة بالبطولة.
وكان وزير الشباب والرياضة عقد اجتماع صباح اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع رؤساء الوفود والمنتخبات المشاركة بالبطولة ، ومديرو الصالات المغطاة للاطمئنان على الإجراءات الاحترازية الصحية الخاصة بالبطولة.