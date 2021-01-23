وزير الرياضة المصري يتابع مباراة قطر والبحرين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 يناير 2021

شهد ​أشرف صبحي​ وزير الشباب والرياضة مع حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد ونصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد مباراة منتخبي قطر و​البحرين​ في الدور الرئيسي ل​بطولة العالم لكرة اليد​ والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 13 إلى 31 يناير/كانون الأول الجاري بمشاركة 32 دولة من مختلف دول العالم.



ويأتي ذلك في إطار حرص وزير الشباب والرياضة على حضور مباريات البطولة ومتابعة إجراءات البطولة التنظيمية، والوقائية المتعلقة بفيروس كورونا والمطبقة على الوفود والمنتخبات المشاركة بالبطولة.

وكان وزير الشباب والرياضة عقد اجتماع صباح اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع رؤساء الوفود والمنتخبات المشاركة بالبطولة ، ومديرو الصالات المغطاة للاطمئنان على الإجراءات الاحترازية الصحية الخاصة بالبطولة.