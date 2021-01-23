الكالتشيو: الدقائق الاخيرة تمنح روما انتصارا مثيرا امام سبيزيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 يناير 2021

ضمن فعاليات الجولة 19 من منافسات ​الدوري الايطالي​ " الكالتشيو "، تمكن ​نادي روما​ من تحقيق فوز مثير امام ​سبيزيا​ وبواقع 4-3 ليخطف المركز الثالث في جدول الترتيب فيما واصل سبيزا تواجده في المركز الـ14.



وفي الشوط الاول فرض لاعبو روما سيطرتهم الكبيرة على مجرياته وسط اداء حذر من قبل لاعبي سبيزيا حيث حاول ابناء المدرب فونسيكا الضغط بقوة في محاولة لخطف هدف التقدم ولاحت لهم بعض الفرص الخطيرة ولكن اللمسة الاخيرة غابت عنهم، وفي الدقيقة 17 تمكن بورخا مايورال من خطف هدف التقدم للذئاب بعد تمريرة حاسمة من لورينزو بيليغريني وبعدها تحصّل سبيزيا على فرصة خطيرة ولكن الحارس باو لوبيز نجح في التصدي لمحاولة خطيرة من دييغو فارياس قبل ان ينجح روبيرتو بيكولي من متابعة الكرة بنجاح داخل الشباك ليمنح سبيزيا التعادل في الدقيقة 24، وبعدها كثّف لاعبو روما من وتيرة ضغطهم في محاولة لخطف هدف التقدم ولكن حارس بيزيا ايفان بروفيديل نجح في التصدي لمحاولة خطيرة من بيليغريني ليحرمه من هدف محقق ولينتهي هذا الشوط بالتعادل الايجابي وبواقع 1-1.

وبدأ الشوط الثاني بطريقة قوية وسريعة من جانب لاعبي روما حيث نجح بورخا مايورال من خطف هدف ثاني لفريقه في الدقيقة 52 بعد تمريرة حاسمة من جوردان فيرتوت وبعدها نجح ريك كارسدورب من منح الجيالوروسو الهدف الثالث في اللقاء في الدقيقة 55 بعد تمريرة حاسمة من ليوناردو زبينازولا ليفرض الذئاب سيطرتهم المطلقة على مجريات اللقاء، وبعدها قلص دييغو فارياس النتيجة لسبيزيا في الدقيقة 59 بعد تمريرة حاسمة من اندريه غالابينوف، وبعدها حاول لاعبو روما تهدئة وتيرة اللقاء للحدّ من خطورة لاعبي سبيزيا في صراعهم من اجل خطف هدف التعادل ونجح لاعبو الذئاب من قتل وتيرة اللقاء ليبدأ بعدها مدربي الفريقين في اجراء التبديلات في صفوفهما لتحسين المردود الهجومي اكثر، وفي الدقائق الـ15 الاخيرة حافظ لاعبو روما على سيطرتهم الكبيرة على اللقاء ليحدّوا من خطورة خصمهم وفي الدقيقة 90 تمكن دانيالي فيردي من خطف هدف التعادل لسبيزيا قبل ان يتمكن لورينزو بيليغريني من منح روما هدف قاتل في الدقيقة 92 لتنتهي المباراة بفوز روما وبواقع 4-3.