الموندو: بوغبا قد يستمر مع اليونايتد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 يناير 2021

كشفت تقارير صحف اسبانية، ان الفرنسي الدولي بول ​بوغبا​ قد يعيد حساباته في مسألة الرحيل عن صفوف مانشستر يونايتد، بعد النتائج المتميزة الذي يقدمها الفريق مؤخراً.



بوغبا الذي عاد لـ مانشستر يونايتد من يوفنتوس في 2015، ارتبط بالرحيل عن الفريق بعد تصريحاته ووكيله، بشأن خوض تجربه جديدة خارج الاولد ترافورد.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فان اللحظات الجيدة التي يعيشها الفرنسي والمستوى الذي يقدمه، قد تكون أسبابًا لاستمراره.

ويعد فريق ​ريال مدريد​ من أبرز المهتمين بضم اللاعب الفرنسي، بطلب من زين الدين زيدان مدرب النادي الملكي.

يذكر ان بوغبا نجح بتسجيل ثنائية في آخر 3 مباريات، ساهمت في صدارة مانشستر يونايتد لجدول ترتيب الدوري الإنكليزي.